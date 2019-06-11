Через спеку в Києві обмежили рух вантажівок

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з підвищенням температури повітря в Києві обмежено рух великовантажного транспорту", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що значна інтенсивність руху великовагового транспорту, а також підвищення температури повітря вище +28°C призводить до руйнування покриття доріг та утворення на них повздовжньої та усадкової деформації.

"З метою збереження дорожнього покриття автомобільних доріг і вулиць столиці в період тривалої спекотної погоди вводиться тимчасове обмеження дорожнього руху для великовантажного транспорту з 12:00 до 18:00", - уточнили в столичній патрульній поліції.

Зазначається, що час обмеження може змінюватися відповідно до температурного режиму.

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