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11.06.19 15:20

Через спеку в Києві обмежили рух вантажівок

У Києві введено тимчасове обмеження дорожнього руху для великовантажного транспорту з 12: 00 до 18:00 у зв'язку з підвищенням температури повітря.

Через спеку в Києві обмежили рух вантажівок

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з підвищенням температури повітря в Києві обмежено рух великовантажного транспорту", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що значна інтенсивність руху великовагового транспорту, а також підвищення температури повітря вище +28°C призводить до руйнування покриття доріг та утворення на них повздовжньої та усадкової деформації.

"З метою збереження дорожнього покриття автомобільних доріг і вулиць столиці в період тривалої спекотної погоди вводиться тимчасове обмеження дорожнього руху для великовантажного транспорту з 12:00 до 18:00", - уточнили в столичній патрульній поліції.

Зазначається, що час обмеження може змінюватися відповідно до температурного режиму.

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