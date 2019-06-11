Зеленський так само намагається встановити контроль над судовою системою, як і Порошенко, - член Громадської ради доброчесності Жернаков

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав член Громадської ради доброчесності Михайло Жернаков, передає Цензор.НЕТ.

"Схоже, що Президент Зеленський так само намагається встановити контроль над судовою системою, як і його попередник Порошенко. Причому за допомогою тих самих людей. Інакше пояснити те, що відбувається з відбором членів ВРП, я не можу. Сьогодні Зеленський скасував укази Президента Порошенка про призначення членів ВРП (!). Мало того, що скасовувати акти індивідуальної дії про призначення - це дикість з юридичної точки зору. Зеленський для обрання нових членів ВРП ще й створює комісію, яка складається, зокрема, з:

- Олександра Пасенюка, багаторічного голови Вищого адміністративного суду (2004-2011), якого в 2011 році регіонали призначили суддею Конституційного Суду, голови "Асоціації адміністративних суддів", до якої входить скандальний суддя Богдан Санін, який заборонив Майдан, і дядько скандально відомого "фінансиста Порошенка" Макара Пасенюка, який фігурує в "амбарній книзі" ПР;

- Миколи Онищука, чинного ректора школи суддів і колишнього міністра юстиції, члена комісії з обрання членів ВРП при Порошенку;

- Ольги Поєдинок, членкині комісії з обрання членів ВРП при Порошенку;

- Юрія Волошина, декана факультету міжнародних відносин Національного авіаційного (!) університету (до чого тут авіація до правосуддя?)", - заявив він.

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"Цікаво, що в лютому 2019 року ще кандидат у президенти Володимир Зеленський підтримав Порядок денний реформи правосуддя від громадськості, який передбачає, зокрема, "довірити оновлення та очищення суддівського корпусу представникам громадськості і міжнародним експертам та забезпечити повну прозорість цього процесу". Тоді ж його прес-служба завила, що "Серед пріоритетів - перезавантаження Вищої кваліфікаційної комісії суддів і Вищої ради правосуддя, які добирають та звільняють суддів, забезпечення незалежності судової гілки влади". Хочеться запитати представників команди Президента, зокрема Руслана Рябошапку, Ірину Венедіктову, Руслана Стефанчука: ця високоповажна комісія - це представники громадськості? Чи, можливо, факультет міжнародних відносин авіаційного ВНЗ - це достатній ступінь "міжнародності" експерта? Чи ви дійсно вірите в те, що призначивши тих самих людей до комісії з обрання членів ВРП, що і Порошенко, ви забезпечите "незалежність судової гілки влади"? Які гарантії прозорості процесу? Чи будуть, наприклад, транслюватися співбесіди онлайн? Чи проходитимуть кандидати перевірку на доброчесність? Хочеться запитати також члена комісії, професора Володимира Сущенка, єдиного, в доброчесності і здатності якого проголосувати за достойних членів ВРП я не сумніваюся: як вам склад комісії і порядок її роботи? Чи не боїтеся повторення історії з відбором членів НАЗК?" - додав Жернаков.





