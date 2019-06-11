Зеленський внесе в Раду подання на звільнення Луценка, - Рябошапка. ВIДЕО

Про це заступник глави Адміністрації Президента Руслан Рябошапка повідомив на брифінгу у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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"Підписано подання на звільнення Генерального прокурора Юрія Віталійовича Луценка. Є юридична позиція, яка пов'язана з тим, що, незважаючи на зміну закону про прокуратуру про те, що генеральний прокурор не зобов'язаний мати юридичну освіту, інші норми закону про прокуратуру свідчать про те, що прокурором Генеральної прокуратури може бути тільки людина, яка має юридичну освіту. Ця людина здійснює процесуальні функції, відповідно, він мусить мати як юридичну освіту, так і досвід в сфері права. У Луценка такого досвіду немає", - сказав Рябошапка.

Він зазначив, що подання на звільнення Луценка передається в парламент.

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Раніше Зеленський і представники його команди не раз заявляли про плани відправити Луценка у відставку. Сам Генеральний прокурор говорив, що готовий залишити посаду після парламентських виборів і формування нового уряду.