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11.06.19 15:58

Президент звільнив 15 голів ОДА (оновлено)

Президент України Володимир Зеленський звільнив 15 голів обласних державних адміністрацій.

Президент звільнив 15 голів ОДА (оновлено)

Про це повідомив заступник глави Адміністрації президента України Руслан Рябошапка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні надійшла перша частина подань з Кабінету міністрів на звільнення керівників обласних державних адміністрацій. Отже, звільнено глав Чернігівської, Хмельницької, Херсонської, Тернопільської, Сумської, Полтавської, Одеської, де відсторонено від виконання обов'язків в.о. глави, Миколаївської, Львівської, Кіровоградської, Київської, Івано-Франківської, Запорізької, Закарпатської та Волинської обладміністрацій", - сказав він на брифінгу у вівторок біля будівлі АП.

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Як роз'яснили в АП, у 12 з перерахованих 15 областей звільнено голів ОДА, в Одеській, Полтавській та Херсонській, де раніше були виконувачі обов'язків голів облдержадміністрацій, вони відсторонені.

У 12 областях незабаром будуть призначені виконувачі обов'язків.

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