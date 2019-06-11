Президент звільнив 15 голів ОДА (оновлено)

Про це повідомив заступник глави Адміністрації президента України Руслан Рябошапка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні надійшла перша частина подань з Кабінету міністрів на звільнення керівників обласних державних адміністрацій. Отже, звільнено глав Чернігівської, Хмельницької, Херсонської, Тернопільської, Сумської, Полтавської, Одеської, де відсторонено від виконання обов'язків в.о. глави, Миколаївської, Львівської, Кіровоградської, Київської, Івано-Франківської, Запорізької, Закарпатської та Волинської обладміністрацій", - сказав він на брифінгу у вівторок біля будівлі АП.

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Як роз'яснили в АП, у 12 з перерахованих 15 областей звільнено голів ОДА, в Одеській, Полтавській та Херсонській, де раніше були виконувачі обов'язків голів облдержадміністрацій, вони відсторонені.

У 12 областях незабаром будуть призначені виконувачі обов'язків.