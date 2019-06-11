Главою Служби зовнішньої розвідки призначено "бютівця" Бухарєва (оновлено)

Про призначення повідомив заступник глави адміністрації президента Руслан Рябошапка на брифінгу у вівторок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Було підписано указ про призначення глави Служби зовнішньої розвідки... призначено Бухарєва Владислава", - повідомив заступник глави адміністрації президента Руслан Рябошапка на брифінгу у вівторок у Києві.

Як повідомлялося, 13 березня 2019 року тодішній президент України Петро Порошенко звільнив Єгора Божка з посади голови Служби зовнішньої розвідки України.

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Владислав Бухарєв, генерал-лейтенант податкової міліції. У 2014 році працював у Службі безпеки України на посаді першого заступника голови СБУ - начальника Головного управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю. Також був офіцером з особливих доручень глави СБУ.