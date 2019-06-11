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11.06.19 16:02

Заступники голови СБУ Фролов і Косинський звільнені через можливу причетність до протиправних діянь під час виборчої кампанії, - Рябошапка

Президент України Володимир Зеленський звільнив заступників голови Служби безпеки України Олега Фролова та Владислава Косинського через їхню можливу причетність до протиправних діянь під час передвиборчої кампанії.

Заступники голови СБУ Фролов і Косинський звільнені через можливу причетність до протиправних діянь під час виборчої кампанії, - Рябошапка

Про це повідомив заступник глави Адміністрації Президента України Руслан Рябошапка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Було звільнено двох заступників глави Служби безпеки України. Це ті люди, які, за нашою інформацією, були причетні до багатьох протиправних діянь, зокрема (які) відбувалися під час виборчої кампанії. Для них це лише початок шляху. Я маю на увазі звільнення. Інші речі вже здійснюватимуться в процесуальному порядку. Йдеться про звільнення двох заступників глави СБУ Фролова Олега Володимировича, а також Косинського Владислава Володимировича", - сказав Рябошапка на брифінгу в Києві у вівторок.

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Заступники голови СБУ Фролов і Косинський звільнені через можливу причетність до протиправних діянь під час виборчої кампанії, - Рябошапка 01

Олег Фролов

Заступники голови СБУ Фролов і Косинський звільнені через можливу причетність до протиправних діянь під час виборчої кампанії, - Рябошапка 02

Владислав Косинський

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