Засекретивши дані про компанії, що працюють в окупованому Криму, РФ фактично визнала окупацію півострова, - Фріз

Про це написала в Facebook міністр у справах ветеранів Ірина Фріз, інформує Цензор.НЕТ.

"Фактично намагання окупаційної влади уникнути міжнародних санкцій штовхає її на прийняття рішень, що ставлять на рівні законодавства РФ під сумнів юрисдикцію Росії в Криму. Утаємничення даних про суб‘єктів господарювання в Криму підкреслює їх незаконну діяльність на півострові та намагання Кремля перетворити окупований Крим на територію нелегальної економічної діяльності", - зазначила чиновниця.

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Нагадаємо, прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову, яка дає можливість засекретити в російському Єдиному державному реєстрі юридичних осіб (ЕГРЮЛ) дані про компанії, що діють в окупованому Криму.