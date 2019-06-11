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11.06.19 16:47

Україна лідирує за кількістю відмов у в'їзді до ЄС у 2018 році, - організація "Європа без бар'єрів"

Потрапити до Євросоюзу не змогли понад 57 000 українців. Головні причини відмови - відсутність документів, що підтверджують мету поїздки, і достатньої кількості грошей.

Україна лідирує за кількістю відмов у в'їзді до ЄС у 2018 році, - організація "Європа без бар'єрів"

Про це йдеться в дослідженні, проведеному громадською організацією "Європа без бар'єрів", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

При цьому відмови через відсутність достатньої кількості грошей не завжди обґрунтовані, зазначають автори дослідження.

Прикордонники ЄС відмовлялися приймати як доказ платоспроможності кошти на картці, але такі випадки були рідкісними.

У дослідженні зазначають, що така кількість відмов є очікуваною. 2018-й став першим повністю безвізовим роком. Сумарна кількість відмов на етапі отримання шенгенської візи та під час перетину кордону в попередніх роках є більшою. Наприклад, у останньому "візовому" 2016 році до ЄС не змогли потрапити 73,5 тисяч українців.

У 2019 році тенденції до різкого підвищення кількості відмов не передбачається. За даними Польської прикордонної служби, в першому кварталі 2019 року понад 14 тис. українців відмовили у в’їзді до Польщі. В порівнянні з аналогічним періодом за 2018 рік зростання склало 18% і, ймовірно, залишиться до кінця року без змін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два роки безвізу: українці здійснили 42,6 млн поїздок до країн ЄС, - Держприкордонслужба

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