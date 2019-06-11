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11.06.19 16:43

Росія поки не подавала своїх представників для участі в команді спостерігачів на виборах до Верховної Ради, - ОБСЄ

Росія не подавала кандидатури своїх представників для участі в команді довгострокових спостерігачів ОБСЄ під час дострокових парламентських виборів 21 липня.

Росія поки не подавала своїх представників для участі в команді спостерігачів на виборах до Верховної Ради, - ОБСЄ

Про це заявив на брифінгу у вівторок глава місії БДІПЛ ОБСЄ посол Альберт Йонссон, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ні, (Росія ) цього разу не подавала", - сказав Йонсон.

У відповідь на уточнювальне запитання журналістів, він пояснив, що БДІПЛ звертається до всіх країн-учасниць ОБСЄ з пропозицією номінувати своїх кандидатів до складу команди довготермінових і короткотермінових спостерігачів.

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"До цього часу Росія в команду довготермінових спостерігачів своїх кандидатів не представила. Коли за десять днів буде оголошено прохання подати кандидатури короткотермінових спостерігачів, то ми будемо знати, чи Росія цього разу запропонує своїх кандидатів, чи ні", - зазначив голова місії.

Як відомо, позачергові парламентські вибори в Україні призначено на 21 липня 2019 року.

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