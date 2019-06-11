На Троєщині побудують сміттєпереробний завод

Він буде спроможний переробляти 700 тис. тонн на рік і буде включати етап сортування, повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.

Підприємство побудують біля ТЕЦ-6 у Деснянському районі, пише Gazeta.ua.

"У жовтні 2017-го були ухвалена Національна стратегія поводження із відходами, у лютому 2019-го – Національний план. Оновлена законодавча база працює лише кілька місяців. Проте місто Київ готує власний регіональний план управління відходами для Києва. Це комплексний документ, що погоджується з Мінрегіоном і Мінприроди", – сказав Пантелеєв.

Створення комплексу пов'язано із потребою закрити полігон твердих побутових відходів №5 поблизу села Підгірці на Київщині.

Народний депутат Борислав Береза написав у Facebook, що замість переробного комплексу буде сміттєзвалище.

"Після того, як київське керівництво ухвалило рішення, що на Троєщині будуватимуть сміттєпереробний завод, це ж керівництво обіцяє, що заводу не буде. Значить, стопроцентно будуватимуть, у гіршому варіанті поєднавши його зі сміттєзвалищем", - написав він у Facebook.

14 вересня 2018-го на полігоні ТПВ №5 активісти та небайдужі жителі села Підгірці Обухівського району на Київщині вкотре просили вищих чиновників вирішити питання ліквідації полігону ТПВ №5. Закликали громадськість і ЗМІ звернути увагу на проблему їхнього рідного села.