Зеленський призначив т.в.о. глав 12 облдержадміністрацій

Відповідні укази від 11 червня опубліковано на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.
Так, т.в.о. голови Київської ОДА став В'ячеслав Кучер, Чернигівської – Наталя Романова, Хмельницької – Володимир Кальніченко, Тернопільської – Іван Крисак, Сумської – Вадим Акпєров, Миколаївської– В'ячеслав Бонь.
Т.в.о. голови Львівської ОДА призначено Ростислава Замлинського, Кіровоградської – Сергія Коваленка, Івано-Франківської - Марію Савку, Запорізької - Еллу Слепян, Закарпатської - Івана Дурана, Волинської - Олександра Киричука.