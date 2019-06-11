"Укренерго" готується до запуску нового ринку електороенергіі та запрошує представників влади на нараду

Про це йдеться в листі, направленому "Укренерго" на адресу голови Верховної Ради України Андрія Парубія, прем’єр-міністра Володимира Гройсмана та голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Оксани Кривенко, пишуть Українські новини.

Копію листа опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі facebook в.о. голови комітету Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Олександр Домбровський.

"ДП "НЕК "Укренерго" продовжує роботу, спрямовану на підготовку до впровадження нового ринку електричної енергії. Зазначене питання перебуває на постійному контролі наглядової ради та керівництва підприємства", - говориться в листі.

"Беручі до уваги стилі часові рамки, що залишаються до вирішення названих проблем (введення нового ринку електроенергії заплановано на 1 липня 2019 року), пропонує провести спільну нараду за вашою участю та за участю керівництва НКРЕКП із метою обговорення та врегулювання цих питань", - написав керівник "Укренерго" Всеволод Ковальчук.

Нагадаємо, нова модель оптового ринку електроенергії має бути запроваджена з 1 липня 2019 року, відповідно до Закону України "Про ринок електроенергії". Цей закон імплементує норми Третього енергопакету ЄС.

Уряд на засіданні 5 червня ухвалив необхідні рішення для запровадження ринку. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман запевнив, що ринок буде запущено вчасно, а тарифи для населення не зростатимуть.

Запуск ринку електроенергії є умовою програми співпраці України з Міжнародним валютним фондом (МВФ), згідно з якою планується отримати в поточному році 2,5 млрд доларів кредиту, а також надання макрофінансової допомоги від Європейського Союзу (ЄС) в розмірі 500 млн євро.