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11.06.19 17:32

Ще 17 суддів місцевих судів успішно пройшли кваліфікаційне оцінювання, - ВККСУ. СПИСОК

10 червня 2019 року на засіданнях колегій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України проводилися співбесіди та визначалися результати кваліфікаційного оцінювання 26 суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді.

Ще 17 суддів місцевих судів успішно пройшли кваліфікаційне оцінювання, - ВККСУ. СПИСОК

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВККСУ, за результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді Комісією ухвалено такі рішення:

Ще 17 суддів місцевих судів успішно пройшли кваліфікаційне оцінювання, - ВККСУ 01
Ще 17 суддів місцевих судів успішно пройшли кваліфікаційне оцінювання, - ВККСУ 02
Ще 17 суддів місцевих судів успішно пройшли кваліфікаційне оцінювання, - ВККСУ 03

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Також Комісія визначила результати кваліфікаційного оцінювання судді господарського суду Одеської області Оборотової Олександри Юріївни на відповідність займаній посаді за результатами складення іспиту. Суддя не склала іспиту і не відповідає займаній посаді. Комісія ухвалила рішення внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про звільнення з посади судді господарського суду Одеської області Оборотової Олександри Юріївни.

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