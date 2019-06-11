Підконтрольний Кремлю суд у Сімферополі заарештував ще двох затриманих 10 червня кримських татар

Ленур Халілов і Ельдар Кантиміров будуть перебувати під арештом у СІЗО до 5 серпня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"Всі доводи захисту, які були запропоновані суду: всі матеріали-характеристики, які давали суду можливість обрати моєму підзахисному інший, більш м'який запобіжний захід, не були прийняті судом", - пояснив адвокат Халілова Рефат Юнус.

Попри заперечення та клопотання захисту, засідання проходило в закритому режимі. Адвокати мають намір оскаржити рішення суду в апеляційній інстанції.

Халілов обвинувачується ФСБ в "організації діяльності терористичної організації" (ч. 1 ст. 205.5 КК Росії), Кантиміров - в "участі в діяльності терористичної організації" (ч. 2 ст. 205.5 КК Росії).

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10 червня кримськотатарські активісти повідомили, що в окупованому Криму проводять обшуки в декількох районах. Російські силовики затримали вісім кримських татар.

Підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя 10 червня відправив під арешт у СІЗО до 5 серпня Ризу Омерова, Енвера Омерова, Ескендера Сулейманова та Айдера Джеппарова.