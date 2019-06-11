Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
11.06.19 17:40

Підконтрольний Кремлю суд у Сімферополі заарештував ще двох затриманих 10 червня кримських татар

В окупованому Криму підконтрольний Кремлю Київський райсуд Сімферополя обрав запобіжний захід ще двом з восьми затриманих 10 червня кримським татарам.

Підконтрольний Кремлю суд у Сімферополі заарештував ще двох затриманих 10 червня кримських татар

Ленур Халілов і Ельдар Кантиміров будуть перебувати під арештом у СІЗО до 5 серпня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"Всі доводи захисту, які були запропоновані суду: всі  матеріали-характеристики, які давали суду можливість обрати моєму підзахисному інший, більш м'який запобіжний захід, не були прийняті судом", - пояснив адвокат Халілова Рефат Юнус.

Попри заперечення та клопотання захисту, засідання проходило в закритому режимі. Адвокати мають намір оскаржити рішення суду в апеляційній інстанції.

Халілов обвинувачується ФСБ в "організації діяльності терористичної організації" (ч. 1 ст. 205.5 КК Росії), Кантиміров - в "участі в діяльності терористичної організації" (ч. 2 ст. 205.5 КК Росії).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти проводять масові обшуки у кримських татар: у дружини Омерова від стресу почалися передчасні пологи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

10 червня кримськотатарські активісти повідомили, що в окупованому Криму проводять обшуки в декількох районах. Російські силовики затримали вісім кримських татар.

Підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя 10 червня відправив під арешт у СІЗО до 5 серпня Ризу Омерова, Енвера Омерова, Ескендера Сулейманова та Айдера Джеппарова.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100