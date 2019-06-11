Глава НБУ Смолій пропонує достроково почати переговори з МВФ про нову програму

Про це Смолій заявив на зустрічі з головним економістом Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) Сергієм Гурієвим, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НБУ.

Зокрема, Смолій наголосив на необхідності продовження реалізації Україною зобов’язань за програмою МВФ і початку переговорів щодо нової програми з Фондом вже в 2019 році.

"Учасники зустрічі обговорили перспективи обслуговування зовнішнього боргу України, процес підготовки до входження міжнародних фінансових організацій у капітал державних банків та потенційну участь у цьому ЄБРР, а також розвиток електронних платежів", - сказано в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заступник глави НБУ Рожкова: В кращому разі Україна отримає новий транш МВФ до кінця 2019

Нагадаємо, раніше заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що Україна може отримати наступний транш МВФ до кінця 2019 року.

В рамках затвердженої програми країна мала отримати другий транш у травні, але після рішення про розпуск Верховної Ради і проведення дострокових виборів місія МВФ пообіцяла повернутися до обговорення цього питання після формування нового уряду.