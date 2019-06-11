Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
11.06.19 17:56

Бухарєв про наявність у нього медалі ФСБ: "Отримав 10 років тому за участь у міжнародній операції спецслужб". ФОТО

У ЗМІ з'явилася інформація про наявність у новопризначеного голови Служби зовнішньої розвідки Владислава Бухарєва медалі ФСБ РФ "За бойову співдружність". Сам він це не заперечує і ще в 2014 році заявляв, що його нагородили 10 років тому за участь у міжнародній операції із запобігання переправлення великої партії наркотиків.

Бухарєв про наявність у нього медалі ФСБ: "Отримав 10 років тому за участь у міжнародній операції спецслужб". ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пост Бухарєва в facebook від 6 жовтня 2014 року.

Тоді Бухарєв опублікував свою агітаційну листівку, де вказана інформація про нагороду, і пояснив, звідки вона в нього.

"Так в мене є медаль "За бойову співдружність". Приблизно 10 років тому я брав участь у проведенні міжнародної операції із запобігання перекидання великої партії наркотиків із країн Латинської Америки до Європи. У цій операції були задіяні представники спеціальних служб та правоохоронних органів різних країн, зокрема з США, Росії, Європи, Нікарагуа тощо. В результаті проведеної операції було ліквідовано низку наркокомбінатов, розкриті та задокументовані раніше невідомі засоби доставки та приховування наркотиків, арештовано членів та ватажків наркоугруповань, з незаконного міжнародного обігу наркотиків вилучено сотні кілограмів кокаїну. Ця операція врятувала не одну людську долю", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главою Служби зовнішньої розвідки призначено "бютівця" Бухарєва (оновлено)

Бухарєв про наявність у нього медалі ФСБ: Отримав 10 років тому за участь у міжнародній операції спецслужб 01

Бухарєв про наявність у нього медалі ФСБ: Отримав 10 років тому за участь у міжнародній операції спецслужб 02

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100