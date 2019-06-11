ООН закликає українських правоохоронців провести своєчасне і ефективне розслідування нападів на журналістів

"Журналіст Вадим Комаров, на якого в травні напали в Черкасах, перебуває в комі. Минулого тижня, 7 червня, від насильства постраждав оператор Вадим Макарюк у Харкові. Ми закликаємо правоохоронців провести своєчасне і ефективне розслідування. Безкарність за насильство неприйнятні", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення на facebook-сторінці організації.

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Нагадаємо, напад на журналіста стався в суботу, 4 травня, близько 9 ранку. Він отримав кілька ударів по голові і перебуває в комі після операції в місцевій лікарні.

5 травня кримінальне провадження за фактом нападу на черкаського журналіста Вадима Комарова перекваліфіковано зі статті "Умисне тяжке тілесне ушкодження" на статтю "Замах на умисне вбивство".

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7 червня ввечері на території ТЦ "Барабашово" в Харкові сталася масова бійка за участю представників "Національного корпусу" і ветеранів АТО. Найбільше постраждав оператор місцевого телеканалу: камера розбита, сам - у лікарні.

Поліція відкрила кримінальні провадження за фактом нападу на журналіста за ч. 2 ст. 345-1 (загроза або насильство по відношенню до журналіста), ч. 1. ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) і ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за санкціями статей передбачає до 10 років позбавлення волі.