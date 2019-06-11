На адмінмежі з Кримом затримано розшукуваного учасника "самооборони Криму", - прокуратура АРК

Про це повідомляє пресслужба Прокуратури АРК, передає Цензор.НЕТ.





"Вказаному учаснику незаконного збройного формування вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України (участь у діяльності непередбачуваних законом збройних формувань). Кримінальна відповідальність за злочин передбачена у вигляді позбавлення волі від трьох до восьми років", - йдеться в повідомленні.

За інформацією відомства, зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Публічних коментарів затриманого поки немає.

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