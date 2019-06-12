За альтернативним проєктом меморіалу в Бабиному Яру стоять гроші російських олігархів, - В'ятрович

Про це глава Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович сказав в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"На сьогодні є два проєкти меморіалізації Бабиного Яру. Перший - державний, який передбачає створення меморіалу на тому місці Бабиного Яру, яке не забудоване і збереглося до наших днів. Меморіал має об'єднати суперечливу пам'ять про трагедію Бабиного Яру. Також державний проєкт передбачає створення двох музеїв - музей Бабиного Яру і музей Голокосту. Відповідно до плану розвитку державного заповідника, затвердженому Кабінетом міністрів у 2018 році, була розроблена концепція комплексної меморіалізації. Також є концепція музею Бабиного Яру.

Інший проєкт - Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр". Серед його ініціаторів - зокрема олігархи Михайло Фрідман, Павло Фукс і Герман Ханн, що викликає критику цього цього проєкту. Також його підтримує Віктор Пінчук. На сайті Центру анонсовано спорудження меморіалу Голокосту "Бабин Яр" в 2023 році. Планується побудувати його на земельній ділянці біля державного заповідника "Бабин Яр".

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"Я вважаю, що українська держава змушена була б з більшою увагою ставитися до пам'яті про Бабин Яр і докладати більше зусиль до того, щоб реалізовувати державний проєкт. Голокост - це невід'ємна частина пам'яті українців. В Україні знищено близько 1,5 мільйона євреїв. Це другий після Голодомору геноцид, який був на українській території. Ми маємо його інкорпорувати в українську національну пам'ять, зокрема пам'ять про знищення євреїв. Це одна з тих важких трагедій, які ми повинні переосмислити. Віповідною повинна бути державна політика, спрямована на цю інкорпорацію. Тому я докладаю зусиль для того, щоб рухати державний проєкт. Він рухається важко, але рухається. Я дуже радий, що вже затверджена концепція цього меморіалу.

Паралельно є інший проєкт. Він наймовірніше приватний, тому що за ним стоять гроші російських олігархів. Я боюся, що гроші російських олігархів так чи інакше будуть впливати на зміст цього проєкту, і він буде далекий від того, щоб показати особливості злочину в Бабиному Яру. Ми розуміємо, що для сучасної Росії і для Путіна важливо дискредитувати Україну, показати українців як найбільш завзятих антисемітів і погромників.

У концепції цього російського меморіалу, який ми вже бачили, немає жодних суперечливих речей. Але там немає інкорпорації Голокосту в українську історію. Тобто Бабин Яр і Голокост вирвані з української історії. Там немає нічого, що дає зрозуміти, чому це сталося тут. Я вважаю, що це дуже шкідливо, так як це суперечить тим цілям, які ставимо ми перед собою", - сказав він, оцінюючи альтернативний проєкт.

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На питання, що в наглядовій раді з реалізації цього проєкту є знакові для України громадські активісти та діячі, зокрема, Святослав Вакарчук та Володимир Кличко, він відповів:

"Я не впевнений, що наглядова рада є органом, який буде визначати те, яким буде цей меморіал. Очевидно, що є бажання творців цього меморіалу максимально представити його з позитивного боку, і для цього використовуються певні суспільні авторитети. Долучається і істориків, українських та зарубіжних. Але це не знімає моїх побоювань, що російські гроші можуть бути визначальними в реалізації цього проєкту".

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