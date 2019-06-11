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11.06.19 19:35

Великий склад боєприпасів виявлено поліцією на Рівненщині. ФОТОрепортаж

11 червня за отриманою управлінням карного розшуку інформацією оперативники, слідчі, кінологи та вибухотехніки поліції області за процесуального керівництва прокуратури під час проведення обшуку виявили на подвір’ї 45-річного жителя Острозького району один із найбільших в Україні склад боєприпасів.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в відділі комунікацій Нацполіції Рівненської області.

У повідомленні наголошується: "У селі Сіянці поблизу будинку у садку на глибині півтора метри був закопаний схрон боєприпасів: 109 корпусів гранати РГД-5, 39 — корпусів гранати Ф1, 126 запалів до гранат типу УЗРГМ-2, 28 – підствольних гранат ВОГ-25, 6 – протитанкових гранат РПГ-7М, 29 – реактивних протитанкових гранат РПГ-22, 6 – реактивних протитанкових гранат РПГ-26, 5 ящиків набоїв калібру 7,63 і один – калібру 9,00. 

Усе вилучене скеровуватиметься для проведення експертизи, за результатами якої ухвалюватиметься процесуальне рішення. 

У рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України поліцейські встановлюють походження боєприпасів. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років".

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Великий склад боєприпасів виявлено поліцією на Рівненщині 02
Великий склад боєприпасів виявлено поліцією на Рівненщині 03
Великий склад боєприпасів виявлено поліцією на Рівненщині 04
Великий склад боєприпасів виявлено поліцією на Рівненщині 05
Великий склад боєприпасів виявлено поліцією на Рівненщині 06

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