Великий склад боєприпасів виявлено поліцією на Рівненщині. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомили в відділі комунікацій Нацполіції Рівненської області.

У повідомленні наголошується: "У селі Сіянці поблизу будинку у садку на глибині півтора метри був закопаний схрон боєприпасів: 109 корпусів гранати РГД-5, 39 — корпусів гранати Ф1, 126 запалів до гранат типу УЗРГМ-2, 28 – підствольних гранат ВОГ-25, 6 – протитанкових гранат РПГ-7М, 29 – реактивних протитанкових гранат РПГ-22, 6 – реактивних протитанкових гранат РПГ-26, 5 ящиків набоїв калібру 7,63 і один – калібру 9,00.

Усе вилучене скеровуватиметься для проведення експертизи, за результатами якої ухвалюватиметься процесуальне рішення.

У рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України поліцейські встановлюють походження боєприпасів. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років".

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