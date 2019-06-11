КСУ перейшов до закритої частини розгляду справи щодо конституційності указу про розпуск ВР, - Шаптала

Про це оголосила у вівторок голова суду Наталія Шаптала після завершення розгляду справи у формі усного провадження, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Розгляд справи на відкритій частині пленарного засідання Великої палати Конституційного Суду оголошую закритим. Конституційний Суд України не завершив свою роботу і переходить працювати у закриту частину пленарного засідання для ухвалення рішення у цій справі", - оголосила вона.

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Шаптала додала, що остаточне рішення у справі з приводу конституційності указу президента буде оприлюднене на офіційному веб-сайті Конституційного Суду.

Раніше повідомлялося, що Конституційний Суд визначив це подання як невідкладне, і воно має бути розглянуте впродовж місяця з дня відкриття провадження, тобто до 29 червня.

Нагадаємо, у вівторок Велика палата Конституційного Суду у формі усного слухання розглядала подання народних депутатів щодо конституційності Указу президента про розпуск Верховної Ради. Суддею-доповідачем у цій справі виступає Віктор Кривенко.

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