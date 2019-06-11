Два українські воїни мають поранення від початку доби. Ворог п'ять разів порушив перемир'я, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ така інформація була озвучена на вечірньому брифінгу пресцентру штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив чотири обстрілу позицій Об'єднаних сил, із них:

двічі в районі населеного пункту Широкине, від напрямку Саханка - з автоматичного гранатомета і снайперської гвинтівки;

Водяне від напрямку населеного пункту Ужівка - зі стрілецької зброї;

поблизу Пісків, з боку населеного пункту Веселе - з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив один обстріл позицій Об'єднаних сил:

у районі населеного пункту Південне, від напрямку шахти імені Гагаріна - з мінометів калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

Унаслідок ворожих обстрілів два українські військовослужбовці мають поранення. На обстріл із боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються".

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