Бухарєв задекларував квартири по сусідству із Зеленським у Києві та Криму, він також організовує виступи "Кварталу 95" на Сумщині, - Слідство.Інфо

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Слідство.Інфо, відразу після служби в армії в 1992 році Владислав Бухарєв почав працювати в СБУ, і пропрацював там 15 років на різних посадах. Від 2007-го по 2010 рік був першим заступником начальника податкової служби. У Службу безпеки повернувся в березні 2014-го — на посаду першого заступника СБУ його призначив в.о. президента Олександр Турчинов. З липня до жовтня того ж року Бухарєв також працював офіцером з особливих доручень голови СБУ.

У тому ж 2014-му Бухарєв став народним депутатом — його обрали на мажоритарному окрузі на Сумщині від "Батьківщини". Він часто навідується у свій округ й в останні роки організовує там виступи "Кварталу 95" та "Ліги Сміху". Разом з ними також виступає й молодша донька Бухарєва Юлія, яка активно підтримує президента Зеленського.

У грудні 2018 року Владислав Бухарєв серед іще 200 депутатів потрапив до санкційного списку Росії, що передбачає повне заморожування коштів, цінних паперів і майна в РФ

Владислав Бухарєв усе життя працював у держструктурах, а його дружина Олена — вчителька російської мови та світової літератури в київському ліцеї.

Та в декларації народного депутата Бухарєва за 2018 рік чимало нерухомості, кілька автівок і коштовності.

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Зокрема, у власності Бухаревих дві квартири в столиці на 100 й майже 220 квадратів. Їм належить будинок на 700 квадратів і земля в селі Вишеньки під Києвом. Приблизна вартість подібного будинку в тому районі — близько 40 мільйонів гривень.

Також доньці Юлії належить земельна ділянка та квартира на понад 75 квадратних метрів у житловому комплексі DESNA residence у передмісті столиці. Така квартира коштує понад 1,2 мільйона гривень.

Одна з квартир Бухарєва — на Білоруській вулиці в Києві, де раніше був один зі штабів Володимира Зеленського. Саме там під час передвиборчої гонки поліція знайшла "прослушку".

Окрім іншого, Олена Бухарєва володіє нерухомістю в окупованому Криму. У 2011 році вона придбала квартиру в елітному житловому комплексі по сусідству з Лівадійським палацом в Ялті. Там, до речі, має квартиру й перша леді Олена Зеленська. Ціна за квадратний метр у цьому комплексі стартує від 3,5 тисяч доларів.

Також сім’я задекларувала чотири автомобілі — два Lexus, Toyota Land Cruiser і Volkswagen Multivan 2017 року, вартістю від 1,3 мільйона гривень, який Бухарєву передала в безоплатне користування людина на ім’я Олександр Коротєєв. Він же торік подарував доньці Бухарєва Юлії два подарунки на майже в 1,5 мільйони гривень.

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Сам Владислав Бухарєв також подарував доньці два подарунки на понад 15 мільйонів гривень. Щоправда, торік депутат заробив лише 817 тисяч, а його дружина — 91 тисячу гривень. Також Олена Бухарєва отримала півмільйона як відсотки з рахунку в Латвії, де зберігає 400 тисяч доларів. Окрім цього, вона також зберігає майже 85 тисяч євро в Австрії. У готівці в родини Бухарєвих — 7 тисяч доларів, 6 тисяч євро та 58 тисяч гривень. Також Бухарєв задекларував чотири коштовні годинники, однак їхню вартість не вказав.

Нагадаємо, 11 червня главою Служби зовнішньої розвідки призначений Владислав Бухарєв, який є чинним народним депутатом з фракції "Батьківщина".