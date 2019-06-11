"Для вирівнювання балансу думок у коментарях facebook-сторінку Адміністрації президента об'єднали з групою "За Зеленського", - Побєдоносцева

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Користувач facebook Максим Саваневський звернув увагу на об’єднання сторінки АП зі спільнотою прихильників нового глави держави. Він обурився, що команда Зеленського приєднала до офіційної сторінки АП 180 тисяч його прихильників.

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Речниця команди Зеленського Ірина Побєдоносцева заявила в коментарі "Українській правді", що це зроблено для вирівнювання балансу думок у коментарях. Вона пояснила, що АП хоче дотримуватися "балансу між функцією інформування населення та забезпеченням гідного спілкування в коментарях".

"Президентські перегони суттєво посилили політизованість українських інтернет-користувачів, що негативно вплинуло на сторінку Адміністрації президента відразу ж після інавгурації. Тож запрошення прихильників чинного президента Володимира Зеленського приєднатися до сторінки Адміністрації президента було логічним кроком", — сказала Побєдоносцева.