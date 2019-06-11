Ми не говоримо про обміни. Ми говоримо, що країна змінила риторику, - Денісова на зустрічі з Москальковою

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що Україна після виборів президента змінила риторику. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на DW.

"Я думаю, що ми могли б об'єднати зусилля - ви в Росії, а я в Україні - вже використовуючи те, що є добра воля президента України Володимира Зеленського саме на звільнення усіх. Ми не говоримо про обміни. Ми говоримо, що країна змінила риторику, наш президент говорить про звільнення, я б такі умови з вами хотіла обговорити", - заявила Денісова.

"Ми обговорили питання можливого звільнення громадян України, які містяться в пенітенціарних установах на території Російської Федерації, а також громадян РФ, що містяться в таких установах України ", - додала Денісова в facebook.

"Тому ми домовилися про формат нашої роботи із зазначених питань, зокрема, про створення робочої групи, а також про підписання меморандуму про співпрацю для подальших дій", - повідомила вона.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляв, що Москва "вважає правильним" почати діалог із Києвом щодо обміну затриманими за принципом "всіх на всіх".