Причина пожежі в одеській психлікарні не підпал, а занесення стороннього джерела вогню, - Нацполіція

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського ТБ сказала начальниця відділу комунікацій Головного управління Нацполіції в Одеській області Любов Гордієвська.

"Розпочаті кримінальні провадження про порушення правил пожежної безпеки і друге провадження про умисне вбивство… Щодо підпалу, жодна особа з працівників поліції не коментувала про підпал", — сказала вона.

За словами заступника директора департаменту ДСНС Руслана Буханеця, пожежа розпочалась через дії людини.

"Причина пожежі за попередніми даними – це дії людини. Тобто занесення стороннього джерела запалювання. Вона не пов’язана з несправністю обладнання чи іншими подібними причинами", — сказав заступник директора департаменту ДСНС Руслан Буханець.

Нагадаємо, увечері 10 червня загорілося 7-е відділення Одеського обласного медичного центру психічного здоров'я на вулиці Воробйова. В результаті події чотири людини загинули на місці, ще двоє померли в медичних установах. Серед загиблих - медсестра лікарні.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родичам загиблих і доручив створити комісію з розслідування інциденту.

Завтрашній день оголошений в Одеській області траурним.