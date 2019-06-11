Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
11.06.19 22:32

Причина пожежі в одеській психлікарні не підпал, а занесення стороннього джерела вогню, - Нацполіція

Поліція не вважає, що причиною пожежі в психіатричній лікарні в Одесі став підпал. На думку правоохоронців, сталося випадкове занесення джерела вогню.

Причина пожежі в одеській психлікарні не підпал, а занесення стороннього джерела вогню, - Нацполіція

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського ТБ сказала начальниця відділу комунікацій Головного управління Нацполіції в Одеській області Любов Гордієвська.

"Розпочаті кримінальні провадження про порушення правил пожежної безпеки і друге провадження про умисне вбивство… Щодо підпалу, жодна особа з працівників поліції не коментувала про підпал", — сказала вона.

За словами заступника директора департаменту ДСНС Руслана Буханеця, пожежа розпочалась через дії людини.

"Причина пожежі за попередніми даними – це дії людини. Тобто занесення стороннього джерела запалювання. Вона не пов’язана з несправністю обладнання чи іншими подібними причинами", — сказав заступник директора департаменту ДСНС Руслан Буханець.

Нагадаємо, увечері 10 червня загорілося 7-е відділення Одеського обласного медичного центру психічного здоров'я на вулиці Воробйова. В результаті події чотири людини загинули на місці, ще двоє померли в медичних установах. Серед загиблих - медсестра лікарні.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родичам загиблих і доручив створити комісію з розслідування інциденту.

Завтрашній день оголошений в Одеській області траурним.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100