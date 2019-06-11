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11.06.19 23:08

Поліція затримала голову ОТГ на Дніпропетровщині на хабарі в $25 тисяч. ФОТОрепортаж

Оперативники Управління захисту економіки Дніпропетровщини, працівники військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону і слідчі регіонального управління Нацполіції припинили корупційну схему і затримали голову сільської об'єднаної територіальної громади.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції, за вирішення земельного питання чиновник отримав неправомірну вигоду.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що кошти вимагав за виділення 2-х земельних ділянок під будівництво. Вартість однієї ділянки в обмін на рішення сесії оцінив у 12 тисяч доларів США.

Під час виконання раніше визначених домовленостей правопорушника було затримано. В автомобілі останнього правоохоронці вилучили 25 тисяч доларів США, одержаних як неправомірну вигоду, та рішення сесії про виділення земельних ділянок. 

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Наразі голова сільської ОТГ затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Поліція затримала голову ОТГ на Дніпропетровщині на хабарі в $25 тисяч 01
Поліція затримала голову ОТГ на Дніпропетровщині на хабарі в $25 тисяч 02
Поліція затримала голову ОТГ на Дніпропетровщині на хабарі в $25 тисяч 03
Поліція затримала голову ОТГ на Дніпропетровщині на хабарі в $25 тисяч 04

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