Для нас протиракетні комплекси "Patriot" були б набагато важливішими наразі, ніж "Javelin", - Горбулін

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це 11 червня на пресконференції в Києві заявив глава наглядової ради "Українського інституту досліджень безпеки", академік Володимир Горбулін.

За його словами, переносних протитанкових ракетних комплексів Javelin, наданих американською стороною, недостатньо.

"Нам Patriot (протиракетні комплекси. - Ред.) були б набагато важливіші для сьогодення. Я думаю, що ми маємо працювати через громадські інституції, в тому числі, щоб переконати американських колег в тому, що Київ - це актив, а не пасив, і що він може перетворитися в збройну, надійно захищену вітрину Заходу", - заявив Горбулін.





Він вважає, що ставку треба робити на отримання критичних технологій, залучення західних компаній в роботу на українському ринку, створення наукоємних спільних підприємств, придбання ліцензій.

"Ми сьогодні дуже туго рухаємося в цьому напрямку", - констатував академік.

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