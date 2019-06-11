Горбулін: Україні недостатньо Javelin, американські протиракетні комплекси Patriot були б сьогодні важливішими

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це 11 червня на пресконференції в Києві заявив глава наглядової ради "Українського інституту досліджень безпеки", академік Володимир Горбулін.

"Ще один важливий аспект (для оборони. - Ред.)... - розвиток двосторонніх відносин зі США і нарощування конструктивної взаємодії з НАТО. Стрижневе завдання наших відносин - ставки на отримання критичних технологій, залучення західних компаній у роботу на українському ринку, створення наукоємних спільних підприємств, придбання ліцензій. Ми сьогодні дуже туго рухаємося в цьому напрямку", - сказав він.

На думку Горбуліна, національне законодавство в цій сфері недосконале, і його потрібно змінювати, насамперед якщо йдеться про науково-дослідні роботи в держоборонзамовленні вітчизняним приватним підприємствам.

Академік вважає, що Україні недостатньо переносних протитанкових ракетних комплексів Javelin, наданих американською стороною. "Нам Patriot (протиракетні комплекси. - Ред.) були б значно важливішими нині. Я думаю, що ми маємо працювати через громадські інститути, зокрема щоб переконати американських колег у тому, що Київ - це актив, а не пасив, і що він може перетворитися на збройну, надійно захищену вітрину Заходу", - заявив Горбулін.

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