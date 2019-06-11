Філарет насправді боровся і бореться не за Українську Православну Церкву, а за свою власну Церкву, - священник ПЦУ Дудченко

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Дудченко зазначив: "Минулі роки я припускав, що постать Філарета надмірно демонізують. Але останні події вже ясно показують: Філарет насправді боровся і бореться не за Українську Православну Церкву, а за свою власну Церкву, тобто за свою владу в ній. Тому й зрозумілим стає швидкий поворот від риторики "Нема українського Бога" до створення Київського Патріархату - який є клоном Московського Патріархату у версії початку 1990-х. Думаю, багатьом тепер стає зрозуміло, чому ми, будучи довгі роки прихильниками автокефалії в УПЦ МП, не приєднувалися до Київського Патріархату. І тепер я бачу, як багато людей - єпископів, кліриків та вірян ПЦУ - хочуть бути у вселенському Православ'ї, а не в чийомусь приватному проекті, де церква слугує прикриттям власних амбіцій".

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Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії з участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".