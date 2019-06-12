Закликаю колегу Бухарєва, який став главою СЗР, публічно розповісти про участь в АТО, роботу в Податковій та доходи, - нардеп Рябчин

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у блозі.

Рябчин зазначив: "Сьогодні мого колегу по фракції "Батьківщина" генерал-лейтенанта Владислава Бухарєва призначили на посаду керівника Служби зовнішньої розвідки України.



Провівши майже 5 років із Владиславом в одній фракції, в мене немає сумнівів у його патріотичності та проукраїнській позиції.



Влад є бойовим генералом, який був на фронті в 2014 році.



І я точно знаю, що в нього є особисті рахунки з країною-агресором за загиблих побратимів на Донбасі та тимчасово відібраний Крим.



Одночасно я бачу організовану травлю у фейсбуці за нагороду від ФСБ РФ, яку Влад отримав за спільну спецоперацію з російськими, європейськими та американськими колегами з ліквідації наркотрафіку з Латинської Америки до Європи майже 15 років тому.



Ніхто не звертає уваги, що в нього також є такі самі нагороди від американських та європейських колег за боротьбу з наркотрафіком та організованою злочинністю.



Як і на те, що він є в кремлівському санкційному списку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главою Служби зовнішньої розвідки призначено "бютівця" Бухарєва (оновлено)

Тому спроба використати цей факт біографії нового очільника СЗР - лише епізод передвиборчої боротьби від залишків порохоботів, у яких ще залишилися ресурси на вплив на масову свідомість у фейсбуці.



Я хочу публічно звернутися до свого колеги.



Владиславе, ти маєш публічно відповісти на запитання громадськості щодо особистих статків та статків своєї родини. Про свою попередню роботу в Податковій адміністрації. Про відносини з командою Володимира Зеленського.



Нові стандарти прозорості та вимоги до керівництва правоохоронних органів та спецслужб посилилися після того, як люди Порошенка використовували владу для особистого збагачення. І суспільство буде вимагати цих відповідей.



Також хочу порадити - ти маєш розказати українцям про ті речі, які ти розповідав дуже вузькому колу. Хоча я і знаю, що ти не любиш про це згадувати.



Про спецоперацію в Красному Лимані.



Про те, як ти один з перших заходив у Слов'янськ.



Чому тебе звільнив Порошенко в 2014 році.



Чому ти повертався з війни в маршрутці.



І про твоїх побратимів, що першими загинули в боях на Донбасі.



Країна має знати про того, хто буде її захищати в наступні роки.



Бажаю тобі плідної праці!"