Закликаю колегу Бухарєва, який став главою СЗР, публічно розповісти про участь в АТО, роботу в Податковій та доходи, - нардеп Рябчин

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у блозі.
Рябчин зазначив: "Сьогодні мого колегу по фракції "Батьківщина" генерал-лейтенанта Владислава Бухарєва призначили на посаду керівника Служби зовнішньої розвідки України.
Провівши майже 5 років із Владиславом в одній фракції, в мене немає сумнівів у його патріотичності та проукраїнській позиції.
Влад є бойовим генералом, який був на фронті в 2014 році.
І я точно знаю, що в нього є особисті рахунки з країною-агресором за загиблих побратимів на Донбасі та тимчасово відібраний Крим.
Одночасно я бачу організовану травлю у фейсбуці за нагороду від ФСБ РФ, яку Влад отримав за спільну спецоперацію з російськими, європейськими та американськими колегами з ліквідації наркотрафіку з Латинської Америки до Європи майже 15 років тому.
Ніхто не звертає уваги, що в нього також є такі самі нагороди від американських та європейських колег за боротьбу з наркотрафіком та організованою злочинністю.
Як і на те, що він є в кремлівському санкційному списку.
Тому спроба використати цей факт біографії нового очільника СЗР - лише епізод передвиборчої боротьби від залишків порохоботів, у яких ще залишилися ресурси на вплив на масову свідомість у фейсбуці.
Я хочу публічно звернутися до свого колеги.
Владиславе, ти маєш публічно відповісти на запитання громадськості щодо особистих статків та статків своєї родини. Про свою попередню роботу в Податковій адміністрації. Про відносини з командою Володимира Зеленського.
Нові стандарти прозорості та вимоги до керівництва правоохоронних органів та спецслужб посилилися після того, як люди Порошенка використовували владу для особистого збагачення. І суспільство буде вимагати цих відповідей.
Також хочу порадити - ти маєш розказати українцям про ті речі, які ти розповідав дуже вузькому колу. Хоча я і знаю, що ти не любиш про це згадувати.
Про спецоперацію в Красному Лимані.
Про те, як ти один з перших заходив у Слов'янськ.
Чому тебе звільнив Порошенко в 2014 році.
Чому ти повертався з війни в маршрутці.
І про твоїх побратимів, що першими загинули в боях на Донбасі.
Країна має знати про того, хто буде її захищати в наступні роки.
Бажаю тобі плідної праці!"