Для того, щоб Україна через 10 років вступила в ЄС, переговори потрібно починати вже завтра, - Клімкін

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

За його словами, щоб вступити в ЄС до 2025 року, Україна давно мала почати переговори.

"У черзі за ранковою кавою випадково став учасником дискусії щодо ймовірних термінів вступу України в ЄС. Трохи прикро виступати у ролі руйнівника міфів і говорити людям правду після того, як їм нарозповідали казок.Хтось чув, що вступатимемо в ЄС у 2025. Це дурниці, адже для цього вже давно мали б вести переговори про вступ", - зазначив міністр.

Він також вважає, що Україні необхідно розпочати переговори "буквально завтра". Водночас Клімкін припустив, що Україні вдасться це зробити. "Ми це точно зробимо. Але для цього нам потрібно точно стати на голову кращим за всіх попередніх кандидатів. Це я без жартів і дуже реалістично", - додав міністр.

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