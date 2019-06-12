Ворог за добу 24 рази атакував позиції ОС на Донбасі: поранено 3 українських воїнів, знищено 2 та поранено 7 найманців РФ, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 17 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- п'ять разів Водяне - з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- тричі Лебединське - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- поблизу населеного пункту Піски - з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- двічі Павлопіль - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- район населеного пункту Авдіївка - зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;

- поблизу Гнутового - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- двічі Мар'їнку - зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;

- двічі Широкине - з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні сім разів:

- Попасна - 122 мм артилерія;

- окраїна Кримського - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- у районі населеного пункту Станиця Луганська - стрілецька зброя;

- Гладосове - артилерія калібру 122 мм;

- поблизу Золотого - з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

- Новолуганське - озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецька зброя;

- окраїна Південного - міномети калібру 82 мм, станковий протитанковий гранатомет, великокаліберні кулемети і стрілецька зброя.

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Унаслідок ворожих обстрілів троє українських захисників дістали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, яке не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки, 11 червня двох окупантів знищено та 7 поранено.

Також повідомляється, що від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил чотири рази.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників:

- поблизу населеного пункту Водяне - зі стрілецької зброї;

- Старогнатівка - застосовувалися автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецька зброя.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- Новгородське - міномети калібру 120 і 82 мм, стрілецька зброя;

- окраїна Зайцевого - зі 120 мм мінометів.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.







