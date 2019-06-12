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12.06.19 07:57

Вантажівка зірвалася з гори в річку на Закарпатті: п'ятеро лісорубів загинули. ФОТОрепортаж

Поблизу села Тарасівка Тячівського району вантажівка зірвалася з гори в річку, загинуло 5 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Новини Закарпаття.

Унаслідок ДТП загинуло п'ятеро осіб, які їхали на заготівлю дров.

Вантажівка зірвалася з гори в річку на Закарпатті: пятеро лісорубів загинули 01

"Машина зірвалася з гори і впала в річку. 4 осіб знайшли мертвим, ще одну людину віднесла річка", – йдеться в повідомленні.

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Вантажівка зірвалася з гори в річку на Закарпатті: пятеро лісорубів загинули 02

За інформацією "М-Студіо", серед загиблих - два працівники лісгоспу і троє місцевих. Інші обставини надзвичайної події уточнюються.

Вантажівка зірвалася з гори в річку на Закарпатті: пятеро лісорубів загинули 03

Як пізніше повідомили в пресслужбі ДСНС, пригода сталася 11 червня в період із 17:45 до 22:00 у лісовому масиві поблизу с. Тарасівка Тячівського району. Рятувальниками було виявлено тіла 5 загиблих (1964, 1963, 1981, 1991 та 1992 р.н.), які, імовірно, здійснювали заготівлю деревини, та пошкоджений вантажний автомобіль.

Обставини події встановлюються правоохоронними органами.

Вантажівка зірвалася з гори в річку на Закарпатті: пятеро лісорубів загинули 04
Вантажівка зірвалася з гори в річку на Закарпатті: пятеро лісорубів загинули 05
Фото з місця трагедії оприлюднив адвокат і громадський активіст Роман Келемен

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