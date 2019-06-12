Вантажівка зірвалася з гори в річку на Закарпатті: п'ятеро лісорубів загинули. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Новини Закарпаття.
Унаслідок ДТП загинуло п'ятеро осіб, які їхали на заготівлю дров.
"Машина зірвалася з гори і впала в річку. 4 осіб знайшли мертвим, ще одну людину віднесла річка", – йдеться в повідомленні.
За інформацією "М-Студіо", серед загиблих - два працівники лісгоспу і троє місцевих. Інші обставини надзвичайної події уточнюються.
Як пізніше повідомили в пресслужбі ДСНС, пригода сталася 11 червня в період із 17:45 до 22:00 у лісовому масиві поблизу с. Тарасівка Тячівського району. Рятувальниками було виявлено тіла 5 загиблих (1964, 1963, 1981, 1991 та 1992 р.н.), які, імовірно, здійснювали заготівлю деревини, та пошкоджений вантажний автомобіль.
Обставини події встановлюються правоохоронними органами.
Фото з місця трагедії оприлюднив адвокат і громадський активіст Роман Келемен