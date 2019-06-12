Окупація Криму - "військовий жест" з боку РФ. Європа не має закривати на це очі, - Макрон анонсував "тривалу розмову" з Путіним

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Кореспондент, про це він заявив в інтерв'ю швейцарському телеканалу RTS у вівторок, 11 червня.

"Європа з її багатополярністю, політику якої я захищаю, має відновити нові правила довіри і безпеки з Росією і не має погоджуватися лише з НАТО", - зазначив французький лідер.

При цьому він наголосив, що Європа не має закривати очі на анексію Криму, оскільки це був "військовий жест" з боку РФ.

За словами Макрона, від того, наскільки істотними будуть зусилля Москви щодо реалізації Мінських угод і припинення військового конфлікту в Україні, залежить, чи буде формат G7 знову розширено до G8 за рахунок поновлення членства Росії.

Президент Франції зазначив, що цього тижня збирається провести "тривалу і насичену" розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

Деталей майбутніх переговорів він не розкрив, зазначивши, що між Росією і країнами Європи "є розбіжності", які потрібно подолати.

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"Було б неправильно дозволяти Росії розвертатися до Китаю", - підсумував Макрон.

Раніше повідомлялося, що 6 червня Макрон і президент США Дональд Трамп під час зустрічі в Нормандії обговорили ситуацію в Україні.