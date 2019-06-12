Дітей у школах і садочку окупованого Сімферополя годували простроченими продуктами. Винні відбулися штрафами

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Крим.Реалії.

"Виявлено порушення, що виразилися у витребуванні непередбачених документів з батьків для отримання дітьми безкоштовного харчування, неправомірному скороченні тривалості змін, на яких може проводитися продаж учням гарячого харчування, а також незаконному зборі вчителями з батьків коштів у готівковій формі для здійснення розрахунку учнями за підвечірок", - йдеться в повідомленні російської прокуратури.

За цими фактами порушено справи про адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 10.8 КоАП Росії (порушення ветеринарно-санітарних правил заготівлі, переробки, зберігання або реалізації продуктів тваринництва).

У відомстві повідомили, що винним посадовим особам призначено покарання у вигляді штрафів.

Коментарів адміністрації навчальних закладів наразі немає.

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На початку 2018 року голова Держкомветеринарії Криму Валерій Іванов повідомив, що у пробах молочної продукції, яку постачають у дитячі садочки, школи та піонерські табори окупованого Криму, фахівці продовжують виявляють рослинні жири та антибіотики.

У 2017 році в Россільгоспнагляді повідомили, що половина молочної і м'ясної продукції, яка реалізується на півострові, фальсифікована. Унаслідок раптової перевірки продуктів харчування в дитячих садках півострова з'ясувалося, що склад 22% протестованої молочної продукції та 50% м'яса не відповідає заявленому на етикетці.