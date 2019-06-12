Від початку року в Києві сталося понад 16 тисяч ДТП. Найбільше - в Голосіївському районі, - патрульна поліція. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні патрульної поліції Києва у Facebook.

У поліції зазначили, що найчастіше ДТП стаються по п'ятницях, у період із 17 до 18 години. Саме в цей час спостерігається збільшений автомобільний потік у напрямку виїзду з міста.

У середньому за день у столиці на дорогу виїжджає понад 750 000 автомобілів.

За видами ДТП переважають зіткнення двох і більше автомобілів (75%), 16% - наїзд на транспортний засіб, що стоїть, та 6% - наїзд на перешкоду. Наїзд на пішохода - 2,5%.



Основні причини ДТП - порушення правил маневрування (47%), недодержання дистанції (25%) та перевищення безпечної швидкості (13%). Якщо окремо аналізувати ДТП із потерпілими, то до цих причин варто ще додати аварії через керування в стані сп'яніння та порушення правил проїзду перехресть.

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Нагадаємо, від початку року патрульні притягнули до адміністративної відповідальності понад 10 тисяч водіїв за порушення вимог дорожніх знаків та ще понад 4200 водіїв за проїзд на заборонний сигнал світлофору. Крім цього, інспектори зафіксували майже 5 тисяч випадків керування транспортними засобами в стані сп'яніння. За перевищення максимальної допустимої швидкості руху патрульні притягнули до відповідальності понад 12 тисяч порушників, від початку вимірювання швидкості руху за допомогою приладу TruCam.



У поліції також звернулися до громадян з проханням неухильно дотримуватися всіх правил дорожнього руху, бути обережними під час керування транспортним засобом, не відволікатися на розмови телефоном та користуватися пасками безпеки, пам'ятати про максимальну допустиму швидкість руху та в жодному разі не сідати за кермо в стані сп'яніння.





