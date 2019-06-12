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12.06.19 09:09

ВМС України взяли на озброєння нову радіогідроакустичну систему "Ятрань"

Міністр оборони України Степан Полторак підписав указ про прийняття Військово-Морськими силами на озброєння нової радіогідроакустичної системи "Ятрань".

ВМС України взяли на озброєння нову радіогідроакустичну систему "Ятрань"

Про це повідомив державний концерн "Укроборонпром", передає Цензор.НЕТ.

"Ця система використовувалася під час декількох міжнародних навчань "Сі Бриз", в умовах, максимально наближених до бойових. Загалом, під час цих міжнародних навчань у Чорному морі було неодноразово доведено високі характеристики системи "Ятрань", яка на практиці у рази підвищує бойову ефективність протичовнової оборони Військово-Морських сил України", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, ця система успішно пройшла державні випробування. Вона побудована так, що об'єднує інформацію з багатьох гідроакустичних буїв, які працюють у пасивному режимі і абсолютно непомітні для противника, що дає змогу повністю контролювати переміщення ворожих кораблів і підводних човнів та передавати координати цілей для знищення.

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Крім того, відмінністю радіогідроакустичних буїв є те, що вони можуть скидатися з вертольотів, що дає змогу за мінімальний час створити мережу із сенсорів, які повністю охоплюють велику акваторію, і побачити повну картину розташування і переміщення всіх кораблів та підводних човнів противника.

Нині "Ятрань" готують до виробництва в межах державного оборонного замовлення.

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