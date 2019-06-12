ВМС України взяли на озброєння нову радіогідроакустичну систему "Ятрань"

Про це повідомив державний концерн "Укроборонпром", передає Цензор.НЕТ.
"Ця система використовувалася під час декількох міжнародних навчань "Сі Бриз", в умовах, максимально наближених до бойових. Загалом, під час цих міжнародних навчань у Чорному морі було неодноразово доведено високі характеристики системи "Ятрань", яка на практиці у рази підвищує бойову ефективність протичовнової оборони Військово-Морських сил України", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, ця система успішно пройшла державні випробування. Вона побудована так, що об'єднує інформацію з багатьох гідроакустичних буїв, які працюють у пасивному режимі і абсолютно непомітні для противника, що дає змогу повністю контролювати переміщення ворожих кораблів і підводних човнів та передавати координати цілей для знищення.
Крім того, відмінністю радіогідроакустичних буїв є те, що вони можуть скидатися з вертольотів, що дає змогу за мінімальний час створити мережу із сенсорів, які повністю охоплюють велику акваторію, і побачити повну картину розташування і переміщення всіх кораблів та підводних човнів противника.
Нині "Ятрань" готують до виробництва в межах державного оборонного замовлення.