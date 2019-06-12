Директор ДБР Труба перепідпорядкував собі управління з розслідування злочинів правоохоронців, вивівши його з-під контролю Варченко, - джерело. ДОКУМЕНТ

Про це "Цензор.НЕТ" розповіло джерело в самому відомстві, надавши в розпорядження редакції відповідний наказ.
Згідно з наказом, зазначений підрозділ тепер підпорядковується безпосередньо Роману Трубі. Досі всі слідчі підрозділи центрального апарату ДБР підпорядковувалися першому заступнику директора ДБР Ользі Варченко. Такий розподіл повноважень було затверджено колегіально з моменту запуску бюро.
За словами джерела, рішення про перерозподіл підпорядкованості управління директором ДБР прямо суперечить ст. 12 закону про "Держосбюро розслідувань України", в якій говориться, що питання, пов'язані з призначенням, звільненням співробітників і перерозподілом повноважень, затверджуються тільки колегіально - директором і двома заступниками.
"Також є постанова суду від 19 квітня цього року №640 / 6315/19, в якій наведені аргументи про те, чому подібні рішення не можуть ухвалюватися одноосібно. А цей наказ прийнято в обхід рішення суду", - розповіло джерело.
Як повідомляв раніше "Цензор.НЕТ" невиконання цього ж рішення Окружного адміністративного суду м.Києва стало причиною того, що ГПУ відкрила кримінальне провадження проти Романа Труби.