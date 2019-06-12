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12.06.19 09:49

Комісар Ради Європи Міятович має намір відвідати окупований РФ Крим

Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович заявила, що має намір відвідати окупований РФ Крим, проте "поки що це треба підтвердити".

Комісар Ради Європи Міятович має намір відвідати окупований РФ Крим

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомила пресслужба Офісу комісара з прав людини Ради Європи.

"У зв'язку з деякими заявами, які поширюються в засобах масової інформації та в інтернеті щодо мого візиту до Криму, я хотіла б наголосити, що я справді планую поїхати до Криму, але поки це ще треба підтвердити. Є багато питань, які необхідно уточнити, щоб я могла займатися правозахисною діяльністю на півострові", - цитує слова Міятович її офіс.

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Нагадаємо, раніше пресслужба МЗС Росії 11 червня заявила, що "досягнуто домовленості про поїздку комісара РЄ з прав людини Міятович до Криму 7–11 жовтня цього року".

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