Зеленський жартував про тарифи, але не обіцяв їх знизити, - представник президента в Кабміні Герус. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив ефірі програми Он Воно Як.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Зеленський безпосередньо ніде не обіцяв зниження тарифів, хоча ми всі розуміємо і він розуміє, що це є проблемою. Якщо подивитися, що саме говорив Зеленський в ролику про тарифи, то там він заявляв про необхідність збільшення видобутку газу, інвестування та розвиток експорту. Тоді ціна на газу нашій країні впаде на 20-30%, а може і більше", - сказав Герус.

Він наголосив, що прямої обіцянки Зеленського про зниження тарифів ніде не було, "щоб не видаватися популістом".

Також він відмовився давати прогноз, коли можуть бути знижені тарифи.

Читайте також: "Для вирівнювання балансу думок у коментарях facebook-сторінку Адміністрації президента об'єднали з групою "За Зеленського", - Побєдоносцева

"Зеленський жартував про тарифи, що вони високі. Зеленський жартував про "Роттердам +", що це несправедливо, що це корупційна формула. Але прямих обіцянок він не давав. Звичайно, люди десь у напівнатяках хочуть бачити те, що вони хочуть бачити", - додав Герус.