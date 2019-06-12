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12.06.19 11:19

Райсуд на Київщині заборонив SkyUp перевозити пасажирів. Омелян пообіцяв, що авіакомпанія продовжить працювати (оновлено)

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що рішення Баришівського районного суду Київської області про призупинення дії ліцензії на право здійснення господарської діяльності з перевезення пасажирів повітряним транспортом авіакомпанії SkyUp Airlines є незаконним.

Райсуд на Київщині заборонив SkyUp перевозити пасажирів. Омелян пообіцяв, що авіакомпанія продовжить працювати (оновлено)

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Омелян зазначив, що райсуд у принципі не може виносити такі рішення, а позивачку треба було б "перевірити".

"Районний суд немає жодної компетенції ухвалювати такі рішення, тим більше в забезпечувальній частині. Це є прерогативою виключно адміністративного суду. Якби у нас було СБУ чи НАБУ, то вони би вмить з’ясували, як може позивач, яка має понад 30 адмінправопорушень, значна частина яких пов’язана з алкоголем, отримати таке рішення і хто їй у цьому допомагав. Ми, до речі, це з’ясували за тиждень", - зазначає міністр.

"Поки я Міністр інфраструктури - SkyUp буде літати і компанії нічого не загрожує. Всі пасажири можуть бути певні, що це стабільна авіакомпанія, яка надає якісні і дешеві послуги і жодні політичні "рішення" рейдерів не вплинуть на її роботу і розвиток", - запевнив Омелян.

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Як відомо, Баришівський районний суд Київської області позбавив ліцензії українського авіаперевізника SkyUp через позов незадоволеної пасажирки. Відповідне рішення суд виніс 25 травня. Через тиждень, 4 червня, компанія дізналася про це рішення і подала апеляцію.

"Ми впевнені в тому, що щорічно мільйони пасажирів, незадоволені послугами авіакомпаній, пишуть негативні відгуки авіакомпаніям і в мережі інтернет про те, що їх не влаштовує вибір і якість харчування на борту, некомфортні крісла, зовнішній вигляд і поведінка бортпровідників, відсутність оголошень на борту літака і багато іншого, але в правовій державі все це не може бути підставою для припинення дії ліцензії цілої авіакомпанії", - зазначають у SkyUp.

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Райсуд на Київщині заборонив SkyUp перевозити пасажирів. Омелян пообіцяв, що авіакомпанія продовжить працювати 01

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