За два роки в Україні побудували 6,8 тис. км доріг, - Гройсман

Про це повідомляє із засідання Кабміну кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми в 2017-2018 рр. побудували 6800 км доріг. Якщо проводити аналогію з термінами, то можу сказати, що за попередні 10 років було побудовано набагато менше", - зазначив прем'єр-міністр.

Гройсман зауважив, що раніше в країні не було "ні системи будівництва доріг, ні плану дій, ні стратегії, ні механізмів фінансування".

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Керівник Державного агентства автомобільних доріг Славомір Новак зазначив, що з урахуванням залишку фінансування з минулого року дорожній фонд має надходження в розмірі 5 млрд грн.

Новак розповів, що в 2019 році Укравтодор планує відремонтувати 305 об'єктів. За його словами, від початку року вже виконано понад 26% робіт.