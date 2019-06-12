У разі повернення російської делегації в ПАРЄ Україна змінить підхід до участі в Раді Європи, - Клімкін

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своїй статті для "Європейської правди" повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін.
"Якщо Росія отримає омріяну індульгенцію, не зробивши жодних поступок, то наші підходи до участі в Раді Європи стануть більш прагматичними. Ми не робитимемо формальних ввічливих жестів у бік інституції, що дискредитувала себе", - зазначив Павло Клімкін.
Він пояснив, що Україна працюватиме над подоланням існуючих викликів, проте не буде підтримувати кроки, "які не мають нічого спільного із захистом прав людини, а лише слугують прикриттям політичних інтересів".
Міністр також упевнений, що успішне відпрацювання "російського трюку" в Раді Європи відкриє можливості для його апробації на інших міжнародних майданчиках, наприклад Мінському.
"І саме це я мав на увазі, коли казав, що наші міжнародні партнери, у разі повернення РФ до ПАРЄ, нестимуть частку відповідальності за деградацію "Мінська"", - пояснив глава МЗС.
Нагадаємо, регламентний комітет ПАРЄ ухвалив резолюцію, яка може змінити правила організації про введення санкцій щодо делегацій. Цей крок може привести до повернення російської делегації в ПАРЄ.
Асамблея розгляне затверджений комітетом проєкт резолюції наприкінці червня.
Раніше українські правозахисники застерегли від ухвалення цієї резолюції і безумовного повернення російської делегації в ПАРЄ, оскільки Росія повністю нехтує вимогами організації.