Те, що великий російський бізнес представлений в українському фінансовому та енергетичному секторах, - неприпустимо, - Тука

Про це він заявив 112.ua, йдеться в статті "Батіг чи пряник: В чиїх інтересах діє Антимонопольний комітет в Україні".

Про цю проблему в українських ЗМІ заговорили після видачі АМКУ дозволу ТОВ "ДТЕК Нафтогаз" на придбання акцій "Київобленерго" і "Одесаобленерго". Українська компанія придбала акції великих енергетичних активів, які раніше контролювалися групою VS Energy, яка належить колишньому депутату Держдуми РФ Олександру Бабакову, який у зв'язку з системною антиукраїнською діяльністю і активною участю в анексії Криму перебуває під санкціями США і ЄС, і Михайлу Воєводіну (президент ФК "ЦСКА").

В Україні на законодавчому рівні врегульовано тільки половину проблеми - представникам держави-агресора заборонено брати участь у купівлі більшості підприємств, водночас питання їх володіння чинними активами ніяк не врегульовано, каже Георгій Тука.

"В умовах війни з Росією це вже не нормально. Це фактор великого ризику. Той факт, що великий російський бізнес представлений в українському фінансовому та енергетичному секторах і зберігається таким чином можливість їхнього впливу на стабільність в них, має великий негативний вплив. Я вважаю, що це неприпустимо", - сказав заступник міністра.

За словами Туки, присутність російського бізнесу в українських енергетичних активах становить особливо великі ризики і створює передумови для дестабілізації ситуації в країні. Зокрема, VS Energy залишається власником великих пакетів акцій інших великих обленерго в Україні: зокрема, "Чернівціобленерго", "Житомиробленерго", "Кіровоградобленерго", "Херсонобленерго", "Рівнеобленерго" і "Севастопольенерго".

"Як акціонери українських обленерго російські компанії мають доступ до інформації, доступ до якої обмежений. Зокрема, про енергетичний баланс країни. Це створює великий ризик витоку стратегічно важливих даних у країну, яка веде війну проти України. Серед інструментів, які вони могли б використовувати в якості факторів, що дестабілізують обстановку в Україні, – затримка виплати заробітної плати, що могло б посилити соціальну напруженість. Можуть зривати поставки палива і обмежувати обсяги виробництва електроенергії. Тому як громадянин України я підтримую рішення Антимонопольного комітету, який дозволив придбати пакети акцій обленерго української компанії", - сказав 112.ua Георгій Тука.