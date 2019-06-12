"Голос" прибрав зі свого списку двох мажоритарників через зв'язки з проросійськими силами

Про це повідомляється на сайті партії, передає Цензор.НЕТ.

Так, активісти і журналісти руху "ЧЕСНО" надали докази того, що кандидат у Волинській області Тарас Шкітер (висувався по округу №22) був пов'язаний з діяльністю партії "Український вибір" Віктора Медведчука в Луцьку, а кандидат у Києві Євген Кугук (висувався по округу №217) був у списках партії "Опозиційний блок" на парламентських виборах 2014 року.

"Ці факти суперечать принципам, якими партія "Голос" керується у виборі всіх без винятку кандидатів", - заявили в політсилі і закликали надалі повідомляти про подібних осіб.

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"Є червоні лінії, які ми не перетнемо. Зокрема — це приналежність до проросійських сил або співпраця з ними. Для нас це неприйнятно. Ми виступаємо за європейське майбутнє України, а ці люди схилялися до зворотного вектора", — сказала антикорупційна активістка Олександра Устінова, №5 у виборчому списку "Голосу".