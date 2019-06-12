Мешканка Львова намагалася продати за $2700 свою 17-річну дочку для сексуальної експлуатації за кордоном. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України.

"Поліцейські затримали 38-річну львів'янку 11 червня у Львівському міжнародному аеропорту на одержанні 2700 доларів США. Після отримання грошей жінка планувала передати свою 17-річну дочку для подальшої сексуальної експлуатації в Чеську Республіку", - сказано в повідомленні.

Під час досудового розслідування працівники Управління по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, поліції Львівської області встановили, що львів'янка підшукує "клієнтів", щоб продати свою дочку для сексуальної експлуатації.

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В ході реалізації оперативних заходів поліцейські затримали жінку в аеропорту під час одержання нею коштів за продаж дитини.

Варто зазначити, що затримана раніше неодноразово притягувалася до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов'язків (ст.184 КпАП), вчинення насильства в сім'ї (ст.173-2 КУпАП), заняття проституцією і т.д. (Ст. 181-1 КУпАП).

Тепер жінці загрожує кримінальна відповідальність відповідно до ч.3 ст. 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 8 до 15 років.

Досудове розслідування триває.