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12.06.19 14:01

Мешканка Львова намагалася продати за $2700 свою 17-річну дочку для сексуальної експлуатації за кордоном. ФОТОрепортаж

У Львові поліцейські викрили жінку в спробі продати дочку в сексуальне рабство за кордон

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України.

"Поліцейські затримали 38-річну львів'янку 11 червня у Львівському міжнародному аеропорту на одержанні 2700 доларів США. Після отримання грошей жінка планувала передати свою 17-річну дочку для подальшої сексуальної експлуатації в Чеську Республіку", - сказано в повідомленні.

Мешканка Львова намагалася продати за $2700 свою 17-річну дочку для сексуальної експлуатації за кордоном 01

Під час досудового розслідування працівники Управління по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, поліції Львівської області встановили, що львів'янка підшукує "клієнтів", щоб продати свою дочку для сексуальної експлуатації.

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В ході реалізації оперативних заходів поліцейські затримали жінку в аеропорту під час одержання нею коштів за продаж дитини.

Мешканка Львова намагалася продати за $2700 свою 17-річну дочку для сексуальної експлуатації за кордоном 02

Варто зазначити, що затримана раніше неодноразово притягувалася до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов'язків (ст.184 КпАП), вчинення насильства в сім'ї (ст.173-2 КУпАП), заняття проституцією і т.д. (Ст. 181-1 КУпАП).

Мешканка Львова намагалася продати за $2700 свою 17-річну дочку для сексуальної експлуатації за кордоном 03

Тепер жінці загрожує кримінальна відповідальність відповідно до ч.3 ст. 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 8 до 15 років.

Досудове розслідування триває.

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