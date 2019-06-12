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12.06.19 13:17

Деякі індивідууми із судової системи ухвалюють рішення, які просто на голову не налазять, - Гройсман про скасування судом ліцензії авіакомпанії SkyUp

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман обурився рішенням Баришівського районного суду Київської області, який тимчасово припинив дію ліцензії авіакомпанії SkyUp Airlines на право перевезення пасажирів повітряним транспортом.

Деякі індивідууми із судової системи ухвалюють рішення, які просто на голову не налазять, - Гройсман про скасування судом ліцензії авіакомпанії SkyUp

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із засідання уряду.

"Іноді деякі індивідууми із судової системи ухвалюють рішення, які просто на голову не налазять. Суддя Баришівського районного суду призупинив ліцензію однієї з авіакомпаній України. Поважаючи судову гілку влади і не втручаючись у судову систему, я хочу сказати, що в деяких індивідуумів абсолютно чіткий конфлікт зі здоровим глуздом та законом взагалі", - сказав Гройсман.

Гройсман доручив розібратися із цією ситуацією.

"Я звертаюся з проханням і даю доручення розібратися в межах правового поля, захистити клієнтів компанії, і все зробити для того, щоб на рівні високої якості безпеки в рамках закону компанія продовжила функціонувати", - зазначив Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Райсуд на Київщині заборонив SkyUp перевозити пасажирів. Омелян пообіцяв, що авіакомпанія продовжить працювати (оновлено)

Він попросив Міністерство юстиції підготувати щодо всіх подібних випадків персонального листа прем'єр-міністра "в усі органи судової влади, які мають відповідати за це".

"І кожен цей випадок було розглянуто. І також лист на ім'я президента України. Я буду все робити для того, щоб нова Верховна Рада ухвалила правильні закони і ми нарешті мали судову гілку влади, до якої буде неймовірна повага від суспільства. Не можна так робити, щоб один суддя розчерком пера зупиняв життя всієї країни", - зазначив Гройсман.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що це питання не було в компетенції згаданого суду. Він назвав це рішення "чіткою спробою втрутитися в створений механізм вільної конкуренції".

Також додав, що не допустить подібного втручання, щоб зберегти дешеві квитки і рейси для українських громадян.

Раніше райсуд на Київщині заборонив SkyUp перевозити пасажирів. Омелян пообіцяв, що авіакомпанія продовжить працювати.

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