Ексдепутат Одеської міськради Співак і фехтувальник Гутцайт вирішили не балотуватися в Раду від "Слуги народу"

Про це обидва заявили на своїх сторінках у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я прийняв для себе непросте, але обдумане рішення. Я не йду в парламент", - написав Співак.

Він пояснив своє рішення "жахливим брудом і потоками цинічної брехні від псевдоакивістів типу Стерненка і Ко".

Варто зазначити, що раніше активісти називали Співака людиною Віктора Медведчука. Зазначалося, що він виступає аналітиком і ведучим на телеканалі NewsOne, а раніше встиг балотуватися в парламент від СДПУ(о) Медведчука, "Трудової України", співпрацював з Юлією Тимошенко, Наталією Королевською та Петром Порошенком.

Гутцайт зі свого боку заявив, що він не політик.

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"Упевнений, що більше користі я принесу, все-таки, у виконавчій владі. Чи то в Києві як керівник Департаменту спорту, чи то, в Міністерстві молоді та спорту", - написав Гутцайт.