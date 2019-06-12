Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
12.06.19 13:20

Ексдепутат Одеської міськради Співак і фехтувальник Гутцайт вирішили не балотуватися в Раду від "Слуги народу"

Колишній депутат Одеської міської ради Дмитро Співак та директор Департаменту молоді та спорту КМДА, відомий фехтувальник Вадим Гутцайт заявили про відмову від балотування за списком партії "Слуги народу".

Ексдепутат Одеської міськради Співак і фехтувальник Гутцайт вирішили не балотуватися в Раду від "Слуги народу"

Про це обидва заявили на своїх сторінках у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я прийняв для себе непросте, але обдумане рішення. Я не йду в парламент", - написав Співак.

Він пояснив своє рішення "жахливим брудом і потоками цинічної брехні від псевдоакивістів типу Стерненка і Ко".

Варто зазначити, що раніше активісти називали Співака людиною Віктора Медведчука. Зазначалося, що він виступає аналітиком і ведучим на телеканалі NewsOne, а раніше встиг балотуватися в парламент від СДПУ(о) Медведчука, "Трудової України", співпрацював з Юлією Тимошенко, Наталією Королевською та Петром Порошенком.

Гутцайт зі свого боку заявив, що він не політик.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Голос" прибрав зі свого списку двох мажоритарників через зв'язки з проросійськими силами

"Упевнений, що більше користі я принесу, все-таки, у виконавчій владі. Чи то в Києві як керівник Департаменту спорту, чи то, в Міністерстві молоді та спорту", - написав Гутцайт.

Ексдепутат Одеської міськради Співак і фехтувальник Гутцайт вирішили не балотуватися в Раду від Слуги народу 01Ексдепутат Одеської міськради Співак і фехтувальник Гутцайт вирішили не балотуватися в Раду від Слуги народу 02

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100