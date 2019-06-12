В Україні з'явилася служба з етнополітики та свободи совісті

Відповідне рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні уряду, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Держслужба з етнополітики та свободи совісті є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого координується Кабміном через Міністерство культури.

Мінкультури також доручено в тримісячний термін розробити положення про цю службу, а Міністерству фінансів - зміни до держбюджету для її фінансування.

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Розміщуватися ця Держслужба на умовах оренди буде за адресою: вул.Прорізна, 15, в Києві.

Держслужбі з етнополітики та свободи совісті встановлено ліміт легкових автомобілів у розмірі одного для центрального апарату. Гранична чисельність співробітників - 57 осіб, з яких 51 держслужбовець.